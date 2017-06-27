Игроки сборной Португалии хотят вписать новую главу в историю футбола

КАЗАНЬ, 27 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Португальские футболисты готовы к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против чилийцев, заявил полузащитник сборной Португалии Адриен Силва.

Полуфинальная встреча сборных Португалии и Чили пройдет 28 июня на "Казань Арене".

"Вся наша команда находится в очень хорошем настроении, как и всегда. Наша команда готова. Мы готовились на протяжении нескольких дней, чтобы быть в очень хорошей форме к предстоящей игре. Уверен, игра будет очень напряженной на всех частях поля. Поэтому мы должны играть на самом высоком уровне", — сказал Силва на пресс-конференции.

"Мы уже не первый раз участвуем в матчах плей-офф, поэтому мы готовы, полны желания победить и постараться вписать новую главу в историю португальского футбола. Ответственность и на чемпионате Европы, и здесь – одинаковая. Мы же представляем свою страну, делаем все, чтобы ее не подвести. Почивать на лаврах мы не намерены", — подчеркнул футболист.