Сантушу безразлично, что он может стать лучшим тренером в истории страны

КАЗАНЬ, 27 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Главный тренер футболистов сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не думает о том, что может стать лучшим тренером в истории своей страны после победы в Кубке конфедераций.

Португальцы в 2016 году под руководством Сантуша стали чемпионами Европы. В среду футболисты сборных Чили и Португалии сыграют в полуфинале Кубка конфедераций в среду, 28 июня. Игра пройдет в Казани.

"Я не думаю о том, что кто-то может назвать меня лучшим. Мне это безразлично, вы же меня знаете. Я скромный человек, мне такие рейтинги неинтересны. Португалия — моя команда, это самое главное. Будет здорово, если мы выиграем Кубок конфедераций, так как в этом турнире играют чемпионы своих континентов. Я уважаю этот турнир", — сказал Сантуш журналистам.

"Я верю в свою команду, в дух и мужество своих игроков. Я буду верить в них до конца. Уверен в Криштиану Роналду. Это лучший игрок мира, он будет делать все для нашей победы", — отметил главный тренер португальцев.