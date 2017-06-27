Португальский футболист Силва назвал фантастическими арены КК-2017

Криштиану Роналду, Седрик Соареш, Бернарду Силва радуются забитому голу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

Криштиану Роналду, Седрик Соареш, Бернарду Силва радуются забитому голу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

КАЗАНЬ, 27 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Полузащитник сборной Португалии по футболу Адриен Силва заявил, что три стадиона, на которых его команда играла в России на Кубке конфедераций – фантастического уровня.

Португальцы 28 июня на "Казань Арене" сыграют со сборной Чили в рамках полуфинала Кубка конфедераций. Ранее на турнире португальские футболисты проводили матчи на московском стадионе "Спартак" и арене "Санкт-Петербург".

"Я могу говорить только о стадионах, ведь в город мы, к сожалению, не выбирались. Три стадиона, на которых мы играли в России, были фантастическими. Мы получили очень большое удовольствие. Надеюсь, что, в конце концов, когда мы победим, я смогу сказать, что этот стадион, где мы выиграем, — мой любимый в России", — сказал Силва на пресс-конференции.

На вопрос, выучил ли он какие-то русские слова, пребывая на турнире, футболист ответил: "Я могу сказать на русском только "спасибо", больше ничего".