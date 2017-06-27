Португальский футболист Силва: сила сборной в уважении к своему флагу

КАЗАНЬ, 27 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сила сборной Португалии по футболу кроется в уважении к своему флагу, а также знании соперников, заявил полузащитник португальской команды Адриен Силва.

В среду в Казани в полуфинале Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили.

"У нас сильная команда, хотя мы и не всегда играем на самом высоком уровне. Но теперь мы нацелены только на победу. Наш секрет в том, что мы уважаем цвета нашего флага, нацию, страну. Уверен, все наши игроки также уважают своих соперников. Каждый матч – новый вызов для нас, но мы знаем, чего ждать от соперников, и в этом всегда была наша сила. Этой линии мы будем придерживаться и в будущем", — сказал Силва на пресс-конференции.