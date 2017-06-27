Португальский футболист Геррейру пропустит полуфинал Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 27 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Защитник сборной Португалии по футболу Рафаэл Геррейру пропустит полуфинал Кубка конфедераций с командой Чили из-за травмы, заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Полуфинальная встреча сборных Португалии и Чили пройдет 28 июня на "Казань Арене". Геррейру получил травму в матче группового этапа с командой России (1:0).

"Геррейру завтра не сыграет. Посмотрим, что будет дальше, но в полуфинале его не будет точно. Бернарду Силва восстанавливается после травмы. У нас есть 24 часа на принятие решения по нему. Решим завтра, сыграет он или нет", — сказал Сантуш журналистам.

Полуфинал из-за дисквалификации пропустит защитник Пепе.

"Надеюсь, что история повторится, и мы, как в полуфинале чемпионата Европы, победим без Пепе. Очень надеюсь на это", — отметил тренер португальцев.

Вторую путевку в финал 29 июня на стадионе "Фишт" в Сочи оспорят сборные Германии и Мексики.