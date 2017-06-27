В Москве посчитали число бесплатных поездок в день матча Кубка Конфедераций

Флаги с символикой Кубка конфедераций FIFA 2017 на площади перед Курским вокзалом в Москве

Флаги с символикой Кубка конфедераций FIFA 2017 на площади перед Курским вокзалом в Москве

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 31 тысячи бесплатных поездок совершили на московском городском транспорте участники Кубка конфедераций в день матча Чили-Австралия 25 июня, сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта.

"Двадцать пятого июня, в день матча между сборными Чили и Австралии, футбольные болельщики, волонтеры и представители FIFA совершили более 31 тысячи бесплатных поездок на метро, МЦК, наземном транспорте, а также на пригородных поездах и аэроэкспрессах", — рассказали московские власти.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Максим Ликсутов, московский транспорт полностью справился с перевозкой в день последнего матча группового этапа Кубка.

"Для болельщиков, волонтеров и представителей FIFA он работает бесплатно. Около 24,5 тысячи поездок совершено на метро и МЦК, почти 4 тысячи — на наземном городском транспорте. Более 3 тысяч пассажиров перевезли пригородные электрички и аэроэкспрессы", — уточнил заммэра.

Кубок конфедераций начался 17 июня и продлится до 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В рамках турнира встретятся лучшие сборные — обладатели кубков континентов.

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