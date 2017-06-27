РУСАДА ждет разрешение WADA на проведение тестирования в ближайшее время

МОСКВА, 27 июн – Р-Спорт, Артем Калинин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ожидает в ближайшее время получить разрешение Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение тестирования своими силами в сотрудничестве с UKAD (Британским антидопинговым агентством), заявил член наблюдательного совета РУСАДА, глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

По итогам заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 мая в Монреале было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых является уход Елены Исинбаевой с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА. Во вторник главой набсовета РУСАДА стал Александр Ивлев.

"Требования WADA почти все выполнены, в ближайшие дни ждем разрешения, что РУСАДА разрешат своими силами проводить тестирование в сотрудничестве с UKAD", — сказал Хрычиков журналистам.

"В ноябре ждем, если не будет неожиданностей, полного восстановления (РУСАДА), чтобы в декабре-январе РУСАДА начало полномасштабную самостоятельно работу", — добавил он.

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