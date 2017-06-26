Смолов возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам КК-2017

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам группового этапа домашнего Кубка конфедераций, подготовленный компанией "Медиалогия" специально для агентства "Р-Спорт".

Сборная России, выступавшая на Кубке конфедераций в группе A, сначала победила команду Новой Зеландии (2:0), а затем потерпела два поражения — от сборных Португалии (0:1) и Мексики (1:2). Россияне стали третьими в своем квартете и не смогли выйти в плей-офф.

Смолов, который ранее возглавил медиарейтинги футболистов сборной России по итогам первого и второго туров группового этапа Кубка конфедераций, забил второй мяч сборной России в матче с новозеландцами. Второе место в медиарейтинге занял капитан московского "Спартака" Денис Глушаков, сыгравший ключевую роль в первом голе в ворота команды Новой Зеландии. Третья позиция у полузащитника "Спартака" Александра Самедова, ставшего автором единственного мяча россиян в игре с мексиканцами.

Полностью первая десятка медиарейтинга по итогам группового этапа выглядит следующим образом:

1. Федор Смолов ("Краснодар", нападающий) – 57 800,0 (медиаиндекс);

2. Денис Глушаков ("Спартак", полузащитник) – 36 330,6;

3. Александр Самедов ("Спартак", полузащитник) – 31 534,0;

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) – 28 410,0;

5. Александр Ерохин ("Ростов", полузащитник) – 20 892,0;

6. Георгий Джикия ("Спартак", защитник) – 20 036,0;

7. Юрий Жирков ("Зенит", полузащитник) – 18 533,0;

8. Дмитрий Полоз ("Ростов", нападающий) – 14 785,0;

9. Федор Кудряшов ("Ростов", защитник) – 14 589,0;

10. Александр Головин (ЦСКА, полузащитник) – 12 934,0.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.