Газон арены "Санкт-Петербург" во время финала КК будет хорошим, заявил Смит

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил уверенность в том, что газон стадиона "Санкт-Петербург" во время финала Кубка конфедераций будет в хорошем состоянии.

В рамках группового этапа Кубка конфедераций на стадионе в Санкт-Петербурге прошло три игры. Финал турнира также пройдет на арене на Крестовском острове 2 июля.

"Поля на "Спартаке", в Сочи и Казани очень хорошие. В Петербурге положили новый газон, молодое поле. Этот газон стабильный, он перенес повреждения из-за игровой деятельности. Я думаю, что газон был хорошим. Сейчас он будет отдыхать 7 дней. У нас тепличная структура, мы будем регулировать температурный режим. Мы уверены, что газон во время финала будет хорошим", — сказал Смит журналистам.