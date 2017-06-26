В Нижнем Новгороде начался монтаж кровли на стадионе, где пройдет ЧМ-2018

Строительная площадка стадиона Нижний Новгород, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде. Архивное фото

Строительная площадка стадиона Нижний Новгород, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Выступающая подрядчиком строительства в Нижнем Новгороде стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года компания "Стройтрансгаз" приступила к монтажу кровли из светопрозрачного поликарбоната на объекте, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что в понедельник на стадионе прошло выездное совещание под руководством губернатора Валерия Шанцева. Как пояснили в пресс-службе, кровля из светопрозрачного поликарбоната будет высокой прочности и выполнена в трех цветах – белом, голубом и синем, чередующихся в шахматном порядке. Площадь кровли составит около 57 тысяч квадратных метров.

Шанцев в ходе инспекции также оценил другие работы на строящемся стадионе.

"Идет монтаж инженерных систем, строители занимаются благоустройством, дорогами. Дел, как я и предполагал, сейчас очень много, потому что финишные мероприятия всегда вроде бы такие понятные, но очень трудоемкие. Мне думается, что еще человек 500 надо сюда добавлять для того, чтобы качественно и в срок провести все отделочные работы", — заявил Шанцев.

По словам руководителя строительства стадиона Сергея Пичушкина, сейчас на объекте также продолжается устройство футбольного поля — из 36 км труб системы обогрева поля уложено уже 5 км, возводится пешеходная эстакада, ведутся отделочные работы.

На стадионе в Нижнем Новгороде, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, пройдут матчи группового этапа чемпионата мира, а также игры 1/8 и 1/4 финала. В дальнейшем стадион будет использоваться в качестве многофункционального комплекса для проведения различных массовых мероприятий.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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