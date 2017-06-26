На полуфинале КК-2017 ожидается хорошая погода, финал будет дождливым

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Хорошая погода ожидается во время полуфинальных матчей Кубка конфедераций в Казани и Сочи, финал в Петербурге, вероятно, будет дождливым, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Казани 28 июня начало матча в 9 вечера, и достаточно просто звучит прогноз: переменная облачность, без осадков, небольшое понижение температуры от 17 до 14 градусов, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. При такой погоде играть одно удовольствие", — сказал Вильфанд в пресс-центре Кубка конфедераций.
В Сочи 29 июня также ожидается хорошая погода, с небольшой облачностью, без осадков, температура от 19 до 23 градусов, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.
В то же время в Петербурге, где пройдет финал, вероятно, погода будет облачной и дождливой. При этом температура ожидается от 12 до 15 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду.
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