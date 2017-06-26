Представитель ФИФА считает уровень проведения Кубка конфедераций высоким

Колин Смит (слева) и Алексей Сорокин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге

Колин Смит (слева) и Алексей Сорокин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Уровень проведения Кубка конфедераций по футболу в России очень высокий, все города справляются со своей задачей, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В воскресенье завершился групповой раунд турнира, определивший, что в полуфинале соревнований сыграют сборные Португалии, Мексики, Германии и Чили.

"До начала турнира я говорил, что все города готовы с операционной точки зрения, это подтвердилось. Матчи были проведены на самом высоком уровне. Можно назвать большим успехом то, как проводится турнир", — сказал Смит журналистам.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, в свою очередь, отметил, что пока организация турнира получала только позитивные отзывы.

"Отзывы болельщиков, игроков и участников турнира весьма позитивные, что нам лестно и приятно. Предстоит еще четыре очень важных матча, так что пока не будем погружаться в самодовольство", — отметил Сорокин.