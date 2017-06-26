Боксер Ковалев заявил, что ему нужен новый тренер

Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в бой-реванше за пояс чемпиона в полутяжелом весе. 17 июня 2017

Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд в бой-реванше за пояс чемпиона в полутяжелом весе. 17 июня 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости, Денис Колчин. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что после поражения от американца Андре Уорда решил, что ему необходим новый тренер.

Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери, не зафиксировавшего удары ниже пояса со стороны американца. В первом бою данных боксеров в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей.

"Тренер Уорда хочет поработать со мной? Это интересное предложение. Я попросил менеджера, чтобы он выяснил, насколько это правда и на каких условиях. Все зависит от условий. И будет ли Уорд в этом весе оставаться. Пошел разговор о том, что он будет подниматься. То что мне нужен тренер – это да. Я для себя решил, что мне нужен новый специалист. Потому что на своем багаже я дошел до нынешнего уровня. И чтобы перепрыгнуть уровень бокса Уорда, мне нужна помощь профессионала. Дальше сложно самому", — сказал Ковалев журналистам.

Также Ковалев отметил, что американский канал HBO может организовать для него бой осенью этого года.

"Канал HBO оставляет ко мне большой интерес, и они готовы в конце октября – начале ноября устроить бой. На сегодня ищем оппонента, который согласился бы боксировать, и завтра я хочу пройти полную диагностику организма. Есть определенные проблемы. Почему я так устаю? Я был к бою готов. Но дорога от раздевалки до ринга меня сожгла", — признался боксер.