Боксер Ковалев заявил, что ему нужен новый тренер
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости, Денис Колчин. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что после поражения от американца Андре Уорда решил, что ему необходим новый тренер.
Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери, не зафиксировавшего удары ниже пояса со стороны американца. В первом бою данных боксеров в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей.
"Тренер Уорда хочет поработать со мной? Это интересное предложение. Я попросил менеджера, чтобы он выяснил, насколько это правда и на каких условиях. Все зависит от условий. И будет ли Уорд в этом весе оставаться. Пошел разговор о том, что он будет подниматься. То что мне нужен тренер – это да. Я для себя решил, что мне нужен новый специалист. Потому что на своем багаже я дошел до нынешнего уровня. И чтобы перепрыгнуть уровень бокса Уорда, мне нужна помощь профессионала. Дальше сложно самому", — сказал Ковалев журналистам.
Также Ковалев отметил, что американский канал HBO может организовать для него бой осенью этого года.
"Канал HBO оставляет ко мне большой интерес, и они готовы в конце октября – начале ноября устроить бой. На сегодня ищем оппонента, который согласился бы боксировать, и завтра я хочу пройти полную диагностику организма. Есть определенные проблемы. Почему я так устаю? Я был к бою готов. Но дорога от раздевалки до ринга меня сожгла", — признался боксер.
В ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.
Перед встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.
Вторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.
В последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.
Уорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.
Дважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.
В финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.
На момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).
Сергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.
С российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.
Позже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.
Сторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.
Сам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".