Российский боксер Ковалев подал протест на результат второго боя с Уордом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости, Денис Колчин. Российский боксер Сергей Ковалев сообщил, что подал протест на результат боя-реванша с американцем Андре Уордом.
Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери. В первом бою данных боксеров в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей.
"По поводу протеста – мы подали протест. Но это вряд ли что-то изменит. Максимум, чего можно добиться – дополнительный реванш, который не прописан в контракте Уорда. Он условия контракта, которые мы подписали в 2015 году, выполнил. Дал реванш. Отбоксировали. Все. Сейчас если только комиссия, пересмотрев спорную остановку, решит, что была неправильная остановка и удары были ниже пояса, и назначит реванш", — сказал Ковалев журналистам.
В ноябре 2016 года в первом бою Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов.
Перед встречей Ковалев неоднократно заявлял, что горел желанием не просто выиграть, а сокрушить соперника.
Вторая встреча состоялась в Лас-Вегасе и состояла из восьми раундов.
В последнем раунде рефери остановил бой после того, как россиянин получил удар в пах и пропустил еще несколько весомых ударов.
Уорд работал на контратаках и "вязал" соперника в сложных ситуациях, умело используя свои сильные стороны и нанося мощные удары.
Дважды рефери закрывал глаза на то, что американец бил ниже пояса, что и привело к неожиданной остановке боя в восьмом раунде.
В финальном раунде рефери вмешался в ход поединка, остановив бой и присудив американцу победу техническим нокаутом.
На момент остановки поединка двое арбитров отдавали предпочтение Уорду (со счетом 67-66), а один - Ковалеву (68-65).
Сергей Ковалев возмутился остановкой боя и заявил, что мог продолжать боксировать.
С российским боксером согласились и промоутер Андрей Рябинский, и бывший чемпион мира по боксу мексиканец Эрик Моралес.
Позже судья Тони Уикс признался, что не заметил удары ниже пояса со стороны американца и ошибся с досрочной остановкой поединка.
Сторона российского боксера заявила, что намерена подать протест.
Сам Ковалев готов встретиться с американцем еще раз, "чтобы расставить все точки над i".