Российский боксер Ковалев подал протест на результат второго боя с Уордом

Сергей Ковалев во время чемпионата по боксу в полутяжелом весе. 17 июня 2017

Сергей Ковалев во время чемпионата по боксу в полутяжелом весе. 17 июня 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости, Денис Колчин. Российский боксер Сергей Ковалев сообщил, что подал протест на результат боя-реванша с американцем Андре Уордом.

Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери. В первом бою данных боксеров в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей.

"По поводу протеста – мы подали протест. Но это вряд ли что-то изменит. Максимум, чего можно добиться – дополнительный реванш, который не прописан в контракте Уорда. Он условия контракта, которые мы подписали в 2015 году, выполнил. Дал реванш. Отбоксировали. Все. Сейчас если только комиссия, пересмотрев спорную остановку, решит, что была неправильная остановка и удары были ниже пояса, и назначит реванш", — сказал Ковалев журналистам.