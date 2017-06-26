Испанские баскетболистки выиграли ЧЕ в Чехии, россиянки снова без медалей

СОЧИ, 26 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Баскетболистки сборной Испании третий раз в истории стали победительницами чемпионата Европы, а сборная России выбыла из борьбы за медали на турнире, прошедшем в Чехии, на стадии 1/8 финала и не смогла отобраться на чемпионат мира 2018 года.

Российские баскетболистки под руководством главного тренера Александра Васина согласно прогнозам экспертов входили в число претенденток на награды Евробаскета-2017. Состав сборной России по сравнению с чемпионатом Европы-2015 претерпел серьезные изменения и заметно омолодился – в команду на турнир в Чехии вошли сразу четыре игрока, чей возраст не превышает 21 год.

На групповом этапе турнира россиянки одержали две победы – над командами Латвии (71:59) и Черногории (78:54), однако в овертайме уступили крепкой сборной Бельгии (75:76), ведомой Энн Воутерс и Эммой Мессеман, в результате чего вышли из группы лишь со второго места. Согласно регламенту только победители групп выходят в четвертьфинал напрямую, а командам, занявшим вторые и третьи места еще предстояло поспорить за право побороться за медали в своеобразной 1/8 финала.

Жребий свел сборную России с гречанками, которым команда Васина уступила в товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы – этот проигрыш при подготовке к турниру был единственным для россиянок. На Евробаскете российская команда сборную Греции одолеть также не смогла, проиграв со счетом 58:62 и оставшись в итоге за бортом шестерки лучших сборных турнира, получивших путевки на чемпионат мира в Испании.

"Эмоции – боль, разочарование. Наверное, мы недостойны быть там, где сейчас будет Греция и другие команды, наверное, мы не готовы", — заявила после проигрыша капитан сборной России Евгения Белякова. "Единственная объективная причина того, что мы проиграли – по игре", — резюмировал главный тренер сборной Васин.

На чемпионат мира помимо хозяек турнира испанок, которым путевки и так были гарантированы, в итоге отобрались команды Франции, Бельгии, Греции, Латвии и Турции.

В финале турнира ожидаемо сошлись два главных претендента на золото – сборные Испании и Франции. В решающей игре победу без особых проблем одержали испанки (71:55) под руководством главного тренера Лукаса Мондело, с минувшего сезона возглавляющего курское "Динамо", с которым выиграл Евролигу, а баскетболистка екатеринбургского УГМК Альба Торренс была признана лучшим игроком турнира. Чемпионат Европы стал последним соревнованием за сборные сразу для двух звезд европейского женского баскетбола – француженки Селин Дюмерк и испанки Лайи Палау.

Бронзу завоевали бельгийки – для команды это лучший результат в истории и первые медали Евробаскета. В матче за третье место сборная Бельгии разгромила гречанок – 78:45. Чемпионки Европы-2015 сербки наряду с россиянками стали неудачницами турнира в Чехии – они также выбыли из борьбы за медали и путевки на чемпионат мира на стадии плей-офф за право сыграть в четвертьфинале.