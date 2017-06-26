Испанские баскетболистки выиграли ЧЕ в Чехии, россиянки снова без медалей

СОЧИ, 26 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Баскетболистки сборной Испании третий раз в истории стали победительницами чемпионата Европы, а сборная России выбыла из борьбы за медали на турнире, прошедшем в Чехии, на стадии 1/8 финала и не смогла отобраться на чемпионат мира 2018 года.
На групповом этапе турнира россиянки одержали две победы – над командами Латвии (71:59) и Черногории (78:54), однако в овертайме уступили крепкой сборной Бельгии (75:76), ведомой Энн Воутерс и Эммой Мессеман, в результате чего вышли из группы лишь со второго места. Согласно регламенту только победители групп выходят в четвертьфинал напрямую, а командам, занявшим вторые и третьи места еще предстояло поспорить за право побороться за медали в своеобразной 1/8 финала.
"Эмоции – боль, разочарование. Наверное, мы недостойны быть там, где сейчас будет Греция и другие команды, наверное, мы не готовы", — заявила после проигрыша капитан сборной России Евгения Белякова. "Единственная объективная причина того, что мы проиграли – по игре", — резюмировал главный тренер сборной Васин.
На чемпионат мира помимо хозяек турнира испанок, которым путевки и так были гарантированы, в итоге отобрались команды Франции, Бельгии, Греции, Латвии и Турции.
Бронзу завоевали бельгийки – для команды это лучший результат в истории и первые медали Евробаскета. В матче за третье место сборная Бельгии разгромила гречанок – 78:45. Чемпионки Европы-2015 сербки наряду с россиянками стали неудачницами турнира в Чехии – они также выбыли из борьбы за медали и путевки на чемпионат мира на стадии плей-офф за право сыграть в четвертьфинале.