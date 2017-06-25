Юлиан Дракслер рад, что немцы проведут полуфинал Кубка конфедераций в Сочи

СОЧИ, 25 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер заявил, что рад тому, что его команда будет играть полуфинал Кубка конфедераций в Сочи, а не в Казани.

Немцы в воскресенье на стадионе "Фишт" в Сочи обыграли сборную Камеруна со счетом 3:1 в заключительном матче группового этапа и с первого места вышли в полуфинал Кубка конфедераций, где 29 июня на той же арене сыграют с командой Мексики. Днем ранее на "Казань Арене" за вторую путевку в финал поборются команды Чили и Португалии.

"Очень здорово, что мы будем играть полуфинальный матч в Сочи. Дополнительный день отдыха пойдет нам на пользу, к тому же, нам не придется теперь лететь в Казань. Мы можем остаться здесь и отдохнуть", — сказал Дракслер журналистам.

По мнению капитана сборной Германии, в первом тайме игры против камерунцев его команде не удалось показать игру высокого уровня. "Именно об этом мы и говорили в перерыве. В начале второго тайма нам очень помог быстрый гол Карема Демиркая, который всегда был хорошим футболистом и сегодня в очередной раз это доказал", — отметил Дракслер.