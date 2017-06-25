Португальцы в полуфинале КК сыграют с чилийцами, мексиканцы – с немцами

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт. Определился состав полуфинальных пар Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России.

Групповой этап турнира завершился в воскресенье матчами третьего тура группы В: сборная Германии взяла верх над командой Камеруна со счетом 3:1, а сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии – 1:1. Немцы, набрав семь очков, заняли первое место в квартете, чилийцы (5 очков) стали вторыми, австралийцы (2) – третьими, камерунцы (1) – четвертыми.

В субботу прошли заключительные матчи группы A, по итогам которых сборные Португалии и Мексики, набрав по семь очков, заняли первое и второе места соответственно, а команды России (3) и Новой Зеландии (0) завершили выступление на турнире.

В первом полуфинале 28 июня на "Казань Арене" встретятся сборные Португалии и Чили, а 29 июня на стадионе "Фишт" в Сочи сойдутся команды Германии и Мексики.

Финал турнира и матч за третье место пройдут 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург" и столичной арене "Спартак" соответственно.