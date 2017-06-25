Футболисты сборной России очень талантливы, считает Йоахим Лев

СОЧИ, 25 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что российские футболисты обладают большим талантом и особо отметил голкипера Игоря Акинфеева.

Российские футболисты не смогли выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций, набрав три очка в трех матчах. Немцы с семью очками заняли первое место в своем квартете и вышли в полуфинал, где сыграют со сборной Мексики. Ранее Лёв говорил о желании сыграть в полуфинале с российской командой.

"Россияне уже играли в бундеслиге и в Европе, — сказал Лев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, кто из россиян смог бы заиграть в Германии. — Я вижу нескольких хороших российских игроков. Фамилии называть сейчас не буду, но голкипер сборной России (Игорь Акинфеев), хотя и допускал ошибки, играет на очень высоком уровне. Я его давно знаю и уважаю. Есть у вас футболисты динамичные и хорошо играющие. Я не знаю их достаточно хорошо, чтобы сказать, в какую команду они бы вписались. Но ваша молодая команда – очень талантливая, это безусловно".

Полуфинальный матч сборных Германии и Мексики пройдет 29 июня на стадионе "Фишт" в Сочи. Днем ранее на "Казань Арене" за вторую путевку в финал поборются команды Португалии и Чили.