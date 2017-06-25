Троизи признан лучшим игроком матча КК-2017 между сборными Чили и Австралии

МОСКВА, 25 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник сборной Австралии по футболу Джеймс Троизи признан лучшим игроком матча группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды Чили.

Встреча группы В, прошедшая на стадионе "Спартак" в Москве, завершилась со счетом 1:1. Троизи на 42-й минуте открыл счет в матче, а нападающий команды Чили Мартин Родригес на 67-й сравнял.

По итогам группового этапа Кубка конфедераций чилийцы набрали 5 очков и вышли в плей-офф со второго места. Сборная Австралии, набравшая 2 очка и занявшая третье место в группе, закончила выступление на турнире.