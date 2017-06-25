Полузащитник Кэхилл в 100-й раз вышел на поле в составе сборной Австралии

МОСКВА, 25 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник и капитан сборной Австралии Тим Кэхилл в 100-й раз вышел на поле в составе национальной команды, приняв участие в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 с чилийцами.

Встреча Чили — Австралия проходит в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве. 37-летний хавбек вышел в стартовом составе в первый раз во время нынешнего турнира, ранее он появлялся на поле лишь на замену. Игроки австралийской сборной на разминке перед матчем с чилийцами были одеты в футболки с номером "100" и с фамилией Кэхилла.

Впервые Кэхилл сыграл за сборную Австралии в 2004 году. Он стал лишь вторым игроком национальной команды, который провел в ее составе 100 и более матчей, после вратаря Марка Шварцера (109 игр).