Тренер сборной Австралии считает, что команда сыграла на равных с чилийцами

МОСКВА, 25 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная Австралии по футболу смогла на равных сыграть с командой Чили в матче Кубка конфедераций, заявил главный тренер австралийцев Ангелос Постекоглу.

Чилийцы и австралийцы в воскресенье в Москве сыграли со счетом 1:1 в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций. Австралийцы завершили выступление на турнире, набрав два очка в трех матчах, а чилийцы вышли в полуфинал.

"Мы поставили перед собой самые высокие цели, которые и должны были поставить. Я восхищаюсь командой Чили, которая, я считаю, не уступает ни одной команде мира, которая сделала серьезный скачок в развитии за последние 4 года. И мы сегодня играли с ними на равных", — сказал Постекоглу на пресс-конференции.

"Мы знали, что группа наша будет очень тяжелой, каждая игра отнимала много энергии, ребята сильно выложились в первых двух матчах, но нам нужно было сегодня показать себя в матче против одной из лучших сборных мира. И нам нужна была энергия, и наши ребята показали себя очень прилично в этом плане, — добавил тренер. – Мы не позволили Чили доминировать сегодня. Мы пошли на риск, мы прессинговали их на их половине поля. Нам нужно было навязать свой стиль игры. Мы так играем всегда, но не всегда это у нас получается".

Он отметил, что его команда развивает уровень своей игры. "Но окончательный шаг вперед для нас будет тогда, когда наши игроки будут играть на более высоком уровне в клубах. Сравните, где играют наши футболисты, и где – наши соперники. Мы недалеко от уровня многих наших соперников на больших турнирах, но я очень хочу, чтобы игроки сборной Австралии постоянно выступали на более высоком уровне", — сказал Постекоглу.