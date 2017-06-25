Сто побед в качестве тренера сборной Германии – заслуга команды, заявил Лев

СОЧИ, 25 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сто побед, одержанных в качестве главного тренера сборной Германии по футболу, не являются личной заслугой, это успех всей команды, заявил рулевой "бундестим" Йоахим Лев.

В воскресенье сборная Германии победила камерунцев в матче Кубка конфедераций. Эта победа стала для Лева сотой в 150 матчах в качестве главного тренера команды.

"Конечно, сто побед – это всегда хорошо. Сейчас я вспоминаю те времена, когда стал главным тренером, какой путь мы прошли за эти годы. Я очень благодарен всем людям, которые со мной работали в сборной. На некоторых этапах они придавали мне мотивацию, вдохновение. Я им очень благодарен. И, конечно, не в последнюю очередь я благодарен своим игрокам, в том числе и тем, кто уже не входит в состав сборной", — сказал Лев на пресс-конференции.

"Они подарили нам такие изумительные результаты и победы, так что это не только моя заслуга. Были и некоторые разочарования, порой случались некрасивые ситуации. Но финал (чемпионата мира-2014) на "Маракане" был огромным успехом. Мы все время развивались, шли вперед. Мы заслуженно, думаю, отмечаем сегодня эту сотую победу – все вместе, а не только я", — добавил тренер.