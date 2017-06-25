Нападающий сборной Германии считает шансы команды на победу в КК хорошими

СОЧИ, 25 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сборная Германии по футболу имеет хорошие шансы на победу в полуфинале Кубка конфедераций с мексиканцами, она нацелена выиграть и финальный матч, заявил нападающий немецкой команды Тимо Вернер.

В воскресенье немцы в Сочи обыграли камерунцев со счетом 3:1 и заняли первое место в группе. В полуфинале, который пройдет также в Сочи, сборная Германии сыграет с мексиканцами.

"Полуфинал с мексиканцами будет сложнейшей задачей. Все знают, что это непростая команда, играть с ней будет нелегко. Но, думаю, мы находимся в хорошей форме, сегодня мы уже показали, что умеем играть слаженно. Поэтому шансы на победу у нас хорошие!" — сказал Вернер журналистам.

"Следующий шаг – уже полуфинал. А мы хотим дойти до финала. Думаю, мы являемся претендентами на победу в турнире, хотя с мексиканцами будет сложно. Но второе, третье и четвертое места нас не устраивают", — добавил футболист.

Он также подчеркнул, что немецкая команда рада играть в полуфинале в Сочи, а не в Казани. "Рад, что забил сегодня два мяча, но главное, что мы выиграли и сможем теперь остаться в Сочи – дополнительный день в этом городе даст нам отличную возможность для хорошей подготовки к полуфиналу", — отметил Вернер.