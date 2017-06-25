Черчесов должен спокойно продолжать работу в сборной, считает Лев

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017

СОЧИ, 25 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову нужно спокойно продолжать работу над изменениями в команде, он хороший мотиватор и человек, который живет ради футбола, заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Российские футболисты в субботу проиграли мексиканцам (1:2) и завершили выступление на Кубке конфедераций, а немцы в воскресенье обыграли камерунцев (3:1), благодаря чему вышли в полуфинал турнира и получили в соперники сборную Мексики.

"Не скрываю, что хотел бы сыграть в полуфинале с хозяевами. Я очень хорошо знаю Черчесова, мы поддерживаем контакт. Я даже до вчерашнего матча отправил ему сообщение, пожелав всего хорошего. Я был огорчен результатом. Но с другой стороны мексиканцы заслужили эту победу, играли хорошо. Станислав коренным образом изменил сборную России, на этот процесс уходит время", — сказал Лёв журналистам.

"Уверен, он будет таким же спокойным, последовательным человеком, который будет развивать команду. Я знаю его, как хорошего мотиватора, человека, который живет ради футбола, готов сделать все возможное для продвижения футбола в своей стране. Надо работать спокойно. Он делает свою работу замечательно. Развитие команды занимает гораздо больше времени, чем некоторые думают", — добавил тренер.