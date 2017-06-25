Задача сборной Чили – победить Португалию в полуфинале, заявил тренер Пицци

МОСКВА, 25 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная Чили ставит задачу обыграть команду Португалии в полуфинале Кубка конфедераций-2017, заявил главный тренер южноамериканской команды Хуан Антонио Пицци.

Чилийцы и австралийцы сыграли со счетом 1:1 во встрече третьего тура Кубка конфедераций, прошедшей в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве. Таким образом, южноамериканцы набрали итоговые 5 очков и вышли в полуфинал, где сыграют с командой Португалии.

"Это будет очень мощная игра. Очень сложный соперник (Португалия), чемпион Европы, в которой собраны лучшие игроки мира. В ней выступает футболист, который способен сыграть решающую роль, но и для этой команды будет непростая задача обыграть нас. Наша задача – выиграть у них", — сказал Пицци на пресс-конференции.

"Наш соперник сегодня (австралийцы) не позволил нам играть в тот футбол, в который мы привыкли. В этом смысле австралийцы нас переигрывали, — отметил тренер. — У них другой стиль игры, они не действуют с большой инициативой, мы могли их поймать на ошибках".

Пицци также рассказал, что ему и игрокам не удалось толком ознакомится с русской кухней. "У нас не было достаточного времени, чтобы отдохнуть в России и попробовать национальные русские блюда. Потому что мы все время переезжали из города в город, и нам везде нравилось. Может, нам удастся получше узнать Санкт-Петербург", — заявил специалист.