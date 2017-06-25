Тренер сборной Австралии: Кубок конфедераций-2017 прекрасно организован

МОСКВА, 25 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Кубок конфедераций 2017 года в России организован на высоком уровне, заявил главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу.

Чилийцы и австралийцы сыграли со счетом 1:1 в субботу во встрече третьего тура Кубка конфедераций, прошедшей в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве. Таким образом, команда с Зеленого континента с двумя очками прекратила борьбу на турнире, а чилийцы вышли в полуфинал, набрав пять баллов.

"Совершенно очевидно, что мы очень разочарованы. Турнир прекрасен с точки зрения организации и объектов. У нас не было проблем ни с чем. Но мы хотели выйти в следующий круг, однако нам это не удалось, и этим мы разочарованы", — сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>