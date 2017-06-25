МОСКВА, 25 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Атмосфера на Кубке конфедераций в России фантастическая, стадионы — потрясающие, считает полузащитник сборной Австралии по футболу Джеймс Троизи.

Чилийцы и австралийцы в воскресенье в Москве сыграли со счетом 1:1 в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций. Австралийцы завершили выступление на турнире, набрав два очка в трех матчах.

"Атмосфера в России фантастическая, — сказал Троизи журналистам. — У нас не было много времени, чтобы осмотреться, но города прекрасные, стадионы потрясающие здесь. Это одни из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть, и я с нетерпением жду возможности сыграть на чемпионате мира".

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