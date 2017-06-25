Йоахим Лев одержал сотую победу с футболистами сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017

СОЧИ, 25 июн — Р-Спорт. Йоахим Лев одержал сотую победу в качестве главного тренера сборной Германии по футболу.

Сборная Германии в воскресенье в Сочи обыграла команду Камеруна в матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 3:1 и с первого места в квартете вышла в полуфинал турнира. Для "бундестим" эта игра стала 150-й под руководством Лёва.

Лев возглавил сборную Германии после чемпионата мира 2006 года. С немецкой командой он выиграл золото чемпионата мира 2014 года, завоевал серебро чемпионата Европы 2008 года и бронзу мирового первенства 2010 года. Он является рекордсменом среди тренеров сборной Германии по числу побед.