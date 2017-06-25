Камерунца Мабуку в матче КК удалили после двойного просмотра видеоповтора

СОЧИ, 25 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Защитник сборной Камеруна по футболу Эрнест Мабука получил красную карточку в матче Кубка конфедераций против немцев после двойного просмотра арбитром Вильмаром Рольданом видеоповтора эпизода.

Мабука сфолил на игроке сборной Германии Эмре Джане, однако Рольдан показал желтую карточку другому игроку команды Камеруна – Себастьену Сиани. После просмотра судьей видеоповтора он решил показать камерунцу красную карточку, однако футболист не согласился с решением арбитра и не стал уходить с поля.

После протестов игроков сборной Камеруна Рольдан прибег к просмотру видеоповтора еще раз, после чего показал красную карточку уже Мабуке, который в итоге покинул поле.