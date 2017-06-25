Сборные Чили и Австралии сыграли вничью в 3-м туре Кубка конфедераций

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт. Сборные Чили и Австралии сыграли вничью в 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России.

Встреча группы В, прошедшая в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе австралийцев отличился Джеймс Троизи (42-я минута), у чилийцев забил Мартин Родригес (67).

Чилийцы стали вторыми в квартете В при победе и двух ничьих и вышли в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная Австралии (две ничьи и поражение) стала третьей и завершила выступление на турнире.

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