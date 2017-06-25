Матч Кубка конфедераций Чили - Австралия посетили 33639 болельщиков

Болельщики сборной Чили перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Австралии. 25 июня 2017

Болельщики сборной Чили перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Австралии. 25 июня 2017

МОСКВА, 25 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Матч группового этапа Кубка конфедераций 2017 года между сборными Чили и Австралии, проходящий на стадионе "Спартак" в Москве, посетили 33639 болельщиков.

Игра Чили — Австралия проходит в воскресенье, после 65 минут счет 1:0 в пользу австралийцев. Стадион "Спартак" в Тушино вмещает 45360 болельщиков.

Самым посещаемым на Кубке конфедераций-2017 стал матч между сборными Португалии и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге, который в субботу собрал 56290 зрителей. Наименее посещаемой на турнире была игра между командами Германии и Австралии — ее в среду на стадионе "Фишт" в Сочи посетили 28605 болельщиков.