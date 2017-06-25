Перед матчем КК между сборными Германии и Камеруна почтили память Фоэ

Кристиан Бассогог (Камерун) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017

Кристиан Бассогог (Камерун) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Камеруна. 25 июня 2017

СОЧИ, 25 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Память полузащитника сборной Камеруна по футболу Марка-Вивьена Фоэ почтили в Сочи на арене "Фишт" перед матчем группового этапа Кубка конфедераций между командами Камеруна и Германии.

Фоэ скончался 26 июня 2003 года во время полуфинального матча камерунцев со сборной Колумбии на Кубке конфедераций в Лионе. Полузащитник "Манчестер Сити" умер от сердечного приступа. Врачи всеми силами пытались "запустить" сердце 28-летнего хавбека, но через 45 минут Фоэ скончался. Диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия.

За 15 минут до начала игры в Сочи между сборными Германии и Камеруна на экранах стадиона "Фишт" был продемонстрировал ролик в память о футболисте и появилась надпись "Мы помним тебя, Марк-Вивьен Фоэ!", а также его фотографии.