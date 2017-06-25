Сборную России по футболу трудно представить без Акинфеева, заявил Мутко

Российские футболисты Игорь Акинфеев и Георгий Джикия во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии

Российские футболисты Игорь Акинфеев и Георгий Джикия во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборную России по футболу трудно представить без голкипера Игоря Акинфеева, а ошибки допускают все, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.

Сборная России в субботу уступила команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире. После матча Акинфеев заявил, что готов к критике за свою игру.

"Игорь Акинфеев – это капитан сборной России, мы не мыслим сборную России без Игоря. Это парень, который столько лет служит российскому футболу. Это топовый спортсмен и порядочный человек. Акинфеев создает микроклимат в команде, а ошибки бывают и у (вратаря сборной Италии Джанлуиджи) Буффона. Он тоже ошибается, а мы ждем его на чемпионат мира, полмира за него переживало, когда он такую же ошибку совершил в финале Лиги чемпионов. На критику Акинфеева не надо обращать внимания, как и на сообщения о допинге в нашем футболе", — сказал Мутко по телефону.