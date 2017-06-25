Чилийцы Браво и Видаль сыграют с первых минут в матче КК с Австралией

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт. Полузащитник Артуро Видаль и голкипер Клаудио Браво включены в стартовый состав сборной Чили по футболу на матч Кубка конфедераций-2017 с командой Австралии.
Встреча третьего тура группы B состоится в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве и начнется в 18:00 мск. После двух матчей на счету чилийцев четыре очка, у австралийцев – одно.
Стартовый состав сборной Чили на игру выглядит следующим образом: Браво (голкипер, капитан), Маурисио Исла, Эухенио Мена, Франсиско Сильва, Хосе Фуэнсалида, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Чарлес Арангис, Эдуардо Варгас, Пауло Диас, Гонсало Хара.
Браво из-за травмы не играл в первых двух матчах Кубка конфедераций.
У австралийцев с первых минут сыграют: Мэттью Райан (вратарь), Тим Кэхилл (капитан), Марк Миллиган, Томи Юрич, Робби Круз, Джеймс Троизи, Райан Макгоуэн, Трент Сэйнсбери, Азиз Бехич, Массимо Луонго, Джексон Ирвин.
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