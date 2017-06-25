Кубок конфедераций проходит на высочайшем уровне, считает Мутко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил "Р-Спорт", что Кубок конфедераций по футболу проходит в России на высочайшем уровне и не вызывает ни у кого вопросов по организации.

Матчи Кубка конфедераций проходят в России с 17 июня по 2 июля.

"С точки (зрения) организационной Россия проводит и будет проводит турниры любого уровня на самом высоком уровне. Я каждый день общаюсь, проводим штабы. Пока вопросов каких-то нет ни у команд, ни у болельщиков, ни у официальных лиц. Все на высочайшем уровне. Себя не похвалишь – никто не похвалит, но уровень организации Кубка конфедераций очень высокий. Всем спасибо, но расслабляться нельзя, у нас еще впереди матчи и потом подведем итоги", — сказал Мутко корреспонденту "Р-Спорт" по телефону.