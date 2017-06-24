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Спорт

Кот Ахилл предсказал победу Португалии в матче с Новой Зеландией на КК-2017

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (183)
11:1424.06.2017
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРаботающий в Эрмитаже кот Ахилл. Архивное фотоРаботающий в Эрмитаже кот Ахилл. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, который выбран оракулом Кубка конфедераций, предсказал победу сборной Португалии в матче с Новой Зеландией, сообщила РИА Новости ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Футбольный матч между сборными Португалии и Новой Зеландии состоится в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" в 18.00. Если островитяне, проигравшие на турнире оба матча, уже лишились шансов на выход в полуфинал, то португальцам (4 очка) достаточно сыграть вничью. В параллельной встрече в Казани сразятся сборные России (3) и Мексики (4).

Предсказания кот-оракул делает в Эрмитаже. Ахилл должен выбирать одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске подходит кот, та команда и будет считаться победителем. В этот раз Ахиллу предложили выбрать между сборными Португалии и Новой Зеландии. Кроме мисок с едой рядом также поставили кошачьи домики.

"Перед котом также были поставлены два домика с флагами стран-участниц матча, и Ахилл сегодня в первый раз уверенно сделал выбор, он залез в домик с флагом Португалии", — сказала Кондратьева.

Первый прогноз кота Ахилла сбылся: 17 июня перед игрой сборных России и Новой Зеландии он подошел к миске с флагом России, и вечером того же дня наша команда победила новозеландцев со счетом 2:0. Следующее предсказание он делал 22 июня и предрек победу сборной Австралии над Камеруном, однако команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Робот Бакстер, который будет предсказывать результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций на «Робостанции» ВДНХ
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Робот будет предсказывать исход 16 матчей Кубка конфедераций на ВДНХ
Ранее сообщалось, что среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот — Ахилл. Это полуторагодовалый белоснежный кот, живущий в Зимнем Дворце с рождения. Ахилл живет с врожденной глухотой, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к выбору, анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.

Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
© РИА Новости, Инфографика
Правила поведения на играх Кубка конфедераций 2017
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