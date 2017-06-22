Старт "Тур де Франса" в 2018 году перенесли на неделю из-за ЧМ по футболу

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Старт легендарной веломногодневки "Тур де Франс" в 2018 году сдвинут на неделю из-за чемпионата мира по футболу, сообщается в пресс-релизе Международного союза велосипедистов (UCI).

Об этом стало известно по итогам второго заседания Совета по профессиональному велоспорту в Женеве в четверг. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Чиновники UCI согласились с тем, что необходимо свести к минимуму пересечение футбольного турнира и "Большой петли".

Изначально планировалось, что в 2018 году "Тур" стартует 30 июня. Перенос сроков "Большой петли" повлечет за собой изменения для турниров, которые стоят в календаре следом. Окончательное расписание на сезон будет опубликовано в сентябре.

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