Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Сборные Камеруна и Австралии по футболу не сумели выявить победителя в матче группового этапа Кубка конфедераций.

Встреча группы В, прошедшая в четверг на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась со счетом 1:1. На гол камерунца Андре-Франка Замбо, который отличился в компенсированное время первого тайма, австралийцы ответили на 60-й минуте точным ударом Марка Миллигана с пенальти.

Камерунцы, набравшие одно очко, в следующем матче 25 июня сыграют в Сочи со сборной Германии. Австралийцы, в активе которых также один балл, в этот же день в Москве встретятся с командой Чили.

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