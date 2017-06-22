В России пройдет чемпионат мира по футболу для детей-сирот

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Генеральный директор "Мегафона" Сергей Солдатенков и глава британского благотворительного фонда Street Child United Джон Ро подписали меморандум о намерениях по проведению чемпионата мира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первенство состоится в Москве в мае 2018 года накануне проведения чемпионата мира по футболу FIFA в России. За первое место поборются 24 команды юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. На турнире встретятся команды из Англии, Белоруссии, Бурунди, Бразилии, Египта, Зимбабве, Индонезии, Канады, Кении, Либерии, Маврикия, Мексики, Непала, России, США, Танзании, Таджикистана, Уганды, Украины, Филиппин и других стран.

"С 2005 года мы проводим футбольный турнир для детей-сирот "Будущее зависит от тебя", чтобы дать каждому ребенку, оставшемуся без родителей, шанс на успех и возможность самому творить свою историю. В следующем году такой шанс появится у ребят из 22 стран", — отметил Солдатенков, выразив благодарность фонду Street Сhild United за оказанное доверие.

Глава благотворительной организации, в свою очередь, заявил, что Чемпионат мира среди детей-сирот будет организован всеобщими усилиями. "Мы благодарны нашим партнерам, которые разделяют наши ценности и ведут активную работу по социализации детей-сирот через футбол. В мае 2018 года, в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA в России, мы гарантируем, что соревнования станут глобальной платформой для того, чтобы люди обратили внимание на таких детей и постарались совместными усилиями создать для них светлое будущее", — сказал Ро.

"МегаФон" пригласит принять участие в чемпионате четыре команды: победителя XII Соревнований "Будущее зависит от тебя" в старшей возрастной категории — команду "Галактика" из Смоленской области, сборную девушек из России, а также по одной команде из Таджикистана и Белоруссии. Street Сhild United при поддержке фонда Save the Children выберет остальные команды.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>