В России пройдет чемпионат мира по футболу для детей-сирот

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Генеральный директор "Мегафона" Сергей Солдатенков и глава британского благотворительного фонда Street Child United Джон Ро подписали меморандум о намерениях по проведению чемпионата мира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя". Об этом сообщает пресс-служба компании.
"С 2005 года мы проводим футбольный турнир для детей-сирот "Будущее зависит от тебя", чтобы дать каждому ребенку, оставшемуся без родителей, шанс на успех и возможность самому творить свою историю. В следующем году такой шанс появится у ребят из 22 стран", — отметил Солдатенков, выразив благодарность фонду Street Сhild United за оказанное доверие.
"МегаФон" пригласит принять участие в чемпионате четыре команды: победителя XII Соревнований "Будущее зависит от тебя" в старшей возрастной категории — команду "Галактика" из Смоленской области, сборную девушек из России, а также по одной команде из Таджикистана и Белоруссии. Street Сhild United при поддержке фонда Save the Children выберет остальные команды.
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