Свищев надеется, что глава МОК поделится информацией о допинге на ОИ-2014

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) о возможных санкциях к россиянам за нарушения антидопингового законодательства на Олимпийских играх 2014 года в Сочи должны быть основаны на какой-то информации, и если она у Томаса Баха есть, существует надежда, что она станет доступной и российским спортивным организациям, заявил агентству "Р-Спорт" член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Бах в четверг в интервью New York Times заявил, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи могут быть применены не позднее октября. В 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами.

Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами. Российские власти отрицают данные утверждения. МОК создал две комиссии для расследования в отношении России.

"Я надеюсь, что если столь уважаемый руководитель МОК делает серьезные заявления, что будут введены санкции по результатам расследования за антидопинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи, конечно, у него есть какая-то информация, — сказал в телефонном разговоре Свищев. — Я надеюсь, что он ей поделится, в том числе и с нами".

Собеседник агентства подчеркнул, что любая информация должна быть высказана только после завершения тщательного расследования положения дел.

"Я внимательно прочитал заявление, и у меня двойственное впечатление, — добавил глава ФКР. — С одной стороны, МОК имеет право к любым странам и организациям, нарушившим кодексы, законы и правила МОК, применять санкции и наказывать их или поощрять. С другой стороны, все это может происходить только после стопроцентного доказательства и стопроцентного разбирательства в той или иной ситуации".

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