Россиянка стала первой женщиной в исполкоме Европейской конфедерации бокса

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Татьяна Кириенко стала первой женщиной в истории, вошедшей в состав исполнительного комитета Европейской конфедерации бокса (EUBC) – россиянка была назначена на пост вице-президента организации, сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Кириенко также занимает должность руководителя администрации Федерации бокса России. До настоящего времени в состав исполнительного комитета входили только мужчины. Членство в конфедерации дает право участвовать в принятии законов и нововведений в олимпийском боксе на европейском уровне.

Европейская конфедерация бокса является руководящим органом в любительском боксе Европы и входит в состав Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). EUBC была основана 16 февраля 2009 года и взяла на себя функции бывшей Европейской ассоциации любительского бокса.

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