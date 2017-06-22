Российский вратарь Бобровский стал лучшим голкипером НХЛ сезона-2016/17

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ по итогам регулярного чемпионата — "Везина Трофи". Торжественная церемония вручения наград прошла в Лас-Вегасе, сообщается на официальном сайте лиги.

В минувшем сезоне Бобровский был лучшим по проценту отраженных бросков (93,1) и среднему числу пропущенных шайб (2,06), чем помог "Коламбусу" провести лучший чемпионат в клубной истории.

Также вратарь стал третьим по числу побед (41), разделил третье место по шатаутам (семь), занял четвертое место по сэйвам (1727) и разделил пятое место по матчам в стартовом составе (63).

Россиянин уже становился обладателем "Везина Трофи" в 2013 году.

"Сейчас я стал уже более взрослым, а с возрастом понимаешь, как сложно этого достичь и набрать такую форму, понимаешь, сколько вещей должно для этого сойтись. Надо оставаться здоровым, партнеры должны помогать, надо правильно восстанавливаться и двигаться в верном направлении", — рассказал Бобровский.