Главный тренер сборной Камеруна Брос похвалил стадион "Санкт-Петербург"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер сборной Камеруна по футболу Уго Брос заявил, что считает стадион "Санкт-Петербург" очень красивым.
Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
Буду следить только за выступлением сборной России
Посмотрю пару матчей, если будет время
Нет, вот чемпионат мира — другое дело
Не интересуюсь футболом
Сборные Камеруна и Австралии в четверг проведут матч Кубка конфедераций на стадионе "Санкт-Петербург".
"На первый взгляд мне все нравится, стадион очень красивый. Отзывы о нем позитивные, россияне тоже довольны этим стадионом. Все высоко мотивированы и готовы играть здесь", — сказал Брос журналистам.
Брос в составе бельгийского "Брюгге" играл против ленинградского "Зенита" в 1987 году на Стадионе имени С. М. Кирова, на месте которого теперь расположен стадион "Санкт-Петербург".
"Эти две арены не имеют ничего общего. Тогда меня очень поразил Эрмитаж, хотя я и не являюсь большим поклонником живописи. С тех пор город стал еще привлекательнее", — отметил Брос.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.