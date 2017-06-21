Главный тренер сборной Камеруна Брос похвалил стадион "Санкт-Петербург"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер сборной Камеруна по футболу Уго Брос заявил, что считает стадион "Санкт-Петербург" очень красивым.

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Сборные Камеруна и Австралии в четверг проведут матч Кубка конфедераций на стадионе "Санкт-Петербург".

"На первый взгляд мне все нравится, стадион очень красивый. Отзывы о нем позитивные, россияне тоже довольны этим стадионом. Все высоко мотивированы и готовы играть здесь", — сказал Брос журналистам.

Брос в составе бельгийского "Брюгге" играл против ленинградского "Зенита" в 1987 году на Стадионе имени С. М. Кирова, на месте которого теперь расположен стадион "Санкт-Петербург".

"Эти две арены не имеют ничего общего. Тогда меня очень поразил Эрмитаж, хотя я и не являюсь большим поклонником живописи. С тех пор город стал еще привлекательнее", — отметил Брос.

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