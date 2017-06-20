Сборная Мексики тренируется в полном составе перед игрой с новозеландцами

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная Мексики по футболу тренирует в полном составе за день до матча с командой Новой Зеландии на Кубке конфедераций 2017 года.

Мексиканцы в воскресенье сыграли вничью с португальцами в первом матче команд на Кубке конфедераций — 2:2. Следующим соперником мексиканцев станет сборная Новой Зеландии. Игра пройдет в Сочи в среду.

Сборная Мексики во вторник вечером проводит первую тренировку на поле стадиона "Фишт" в Сочи. В занятии принимают участие все 23 футболиста национальной команды, включая форварда Ирвинга Лосано, который накануне вернулся в расположение сборной после прохождение медицинского осмотра и подписания контракта с голландским ПСВ.