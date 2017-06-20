Сборная Португалии накануне матча с россиянами тренируется в полном составе

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная Португалии по футболу в полном составе проводит тренировку на стадионе "Спартак" в Москве перед матчем второго тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 года против команды России.

Встреча сборных России и Португалии состоится в среду. Португальцы прилетели в Москву в понедельник из Казани, где в первом туре сыграли вничью с мексиканцами — 2:2.

После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики.