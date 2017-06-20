Акинфеев "не перегорит" в своем сотом матче за сборную России, уверен Мутко

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Вратарь Игорь Акинфеев "не перегорит" в матче Кубка конфедераций против команды Португалии, который будет для него сотым в составе сборной России по футболу, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
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11.9%Буду следить только за выступлением сборной России
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40.2%Не интересуюсь футболом
В среду в Москве сборная России сыграет с командой Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. На данный момент Акинфеев провел 99 игр в составе национальной команды.
"Пообщались с Игорем. Он очень серьезный человек, большой спортсмен, настоящий профессионал и капитан команды. Все у него нормально — не перегорит. Сотый матч за сборную — это знаковое событие, имеющее огромное значение. Вот на такую игру оно попадает. Пожелаю ему и всей команде удачи", — сказал Мутко в телефонном разговоре.
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