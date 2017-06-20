Мутко считает, что ФИФА стоит корректировать билетные программы КК и ЧМ

Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной началу турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 16 июня 2017

Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной началу турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 16 июня 2017

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международной федерации футбола (ФИФА) стоит корректировать билетные программы чемпионатов мира и Кубков конфедераций в зависимости, например, от места проведения турниров, считает вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Кубок конфедераций по футболу стартовал в субботу в России. Матчи турнира проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Билетная программа в руках ФИФА. На мой взгляд, эту программу можно скорректировать, учитывая страну проведения, например. Посещаемость для России очень хорошая. У нас так много информационных сообщений по Кубку конфедераций, как ни по одному турниру. Достаточно много мы сделали, чтобы болельщики посещали матчи. Тот же бесплатный проезд, люди могут тратить эти деньги на билеты. Президент ФИФА (Джанни Инфантино) сказал, что их устраивает посещаемость Кубка конфедераций в России", — заявил Мутко журналистам.