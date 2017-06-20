Журналисты смогут бесплатно ездить на спецпоездах между городами КК-2017

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Аккредитованные на Кубок конфедераций по футболу журналисты смогут бесплатно перемещаться между городами-хозяевами турнира на специальных поездах, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

"Мы приняли решение сделать бесплатным проезд на специальных поездах между городами-хозяевами Кубка конфедераций для аккредитованных журналистов, — сказал Мутко по телефону. — Такая функция была для болельщиков, мы ее расширили. Уже сегодня на ночных поездах, которые пойдут из Москвы в Казань, можно будет проехать бесплатно, имея аккредитацию на турнир".