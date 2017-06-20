Смолов лидирует в медиарейтинге футболистов сборной России после I тура КК

Федор Смолов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии

Федор Смолов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Федор Смолов, Денис Глушаков и Александр Ерохин вошли в тройку лучших в медиарейтинге футболистов сборной России по итогам первого тура домашнего Кубка конфедераций-2017, медиарейтинг подготовлен компанией "Медиалогия" специально для агентства "Р-Спорт".

Смолов в субботу стал автором гола в матче открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии (2:0). Глушаков в игре с новозеландцами сыграл ключевую роль в первом голе сборной России. Ерохин по ходу матча был заменен из-за травмы.

Первая десятка медиарейтинга футболистов сборной России по итогам первого тура Кубка конфедераций выглядит следующим образом:

1. Федор Смолов — медиаиндекс 23 987,0;

2. Денис Глушаков – 19 462,2;

3. Александр Ерохин – 7 167,0;

4. Игорь Акинфеев – 6 655,0;

5. Александр Самедов – 6 336,0;

6. Георгий Джикия – 5 923,0;

7. Дмитрий Полоз – 4 832,0;

8. Юрий Жирков – 4 758,0;

9. Алексей Миранчук – 3 381,0;

10. Гилерме – 3 206,0.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 41,2 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 20 июня 2017 года.