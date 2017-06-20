Защитник Пепе: сборная Португалии скромно попытается выиграть у россиян

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная Португалии скромно попытается обыграть команду России в матче Кубка конфедераций по футболу, заявил португальский защитник Пепе.

Россияне сыграют с португальцами в среду в Москве.

"Когда мы надеваем футболку сборной нашей страны, мы не чувствуем усталости. Мы команда сплоченная. Все игроки очень напряженно работают, выкладываются. Мы готовимся к игре, но мы люди скромные и скромно попытаемся завтра выйти и выиграть. Да, это будет непросто, но у нас есть футболисты, которые способны это сделать", — сказал Пепе на предматчевой пресс-конференции.